O "Festival Quilombo Groove 4 - Elementos" será realizado de 13 a 23 de maio em diversos pontos de Bauru. O objetivo é discutir a questão racial e indígena pela perspectiva da cultura de rua e das periferias, de tribos e quilombos urbanos que tecem uma rede de apoio, em uma ajuda mútua e constante. Hoje, o Quilombo é negro, indígena, popular e de resistência. A abertura oficial acontece na próxima quarta (13), no Teatro de Arena do Centro Cultural "Carlos Fernandes Paiva", reunindo exibição de documentário "A Última Abolição", intervenções artísticas e reflexões sobre questões raciais e sociais.

A programação inclui a participação de lideranças indígenas e uma roda de conversa sobre racismo e seus desdobramentos na sociedade contemporânea. A noite se encerra com o Slam Mentes Livres, trazendo a palavra como instrumento de expressão e transformação.

Ao longo da semana, o festival promove ações formativas e educativas, como a oficina "A Escrita do Projeto Cultural" com Chico Maia, além de atividades em escolas públicas, onde artistas apresentam os quatro elementos do hip hop de forma interativa de identidade e educação. Haverá também uma palestra sobre "A importância da educação para jovens periféricos", com o Prof. Dr. Allan Ribeiro, do Instituto Federal de São Paulo.