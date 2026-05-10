O "Festival Quilombo Groove 4 - Elementos" será realizado de 13 a 23 de maio em diversos pontos de Bauru. O objetivo é discutir a questão racial e indígena pela perspectiva da cultura de rua e das periferias, de tribos e quilombos urbanos que tecem uma rede de apoio, em uma ajuda mútua e constante. Hoje, o Quilombo é negro, indígena, popular e de resistência. A abertura oficial acontece na próxima quarta (13), no Teatro de Arena do Centro Cultural "Carlos Fernandes Paiva", reunindo exibição de documentário "A Última Abolição", intervenções artísticas e reflexões sobre questões raciais e sociais.
A programação inclui a participação de lideranças indígenas e uma roda de conversa sobre racismo e seus desdobramentos na sociedade contemporânea. A noite se encerra com o Slam Mentes Livres, trazendo a palavra como instrumento de expressão e transformação.
Ao longo da semana, o festival promove ações formativas e educativas, como a oficina "A Escrita do Projeto Cultural" com Chico Maia, além de atividades em escolas públicas, onde artistas apresentam os quatro elementos do hip hop de forma interativa de identidade e educação. Haverá também uma palestra sobre "A importância da educação para jovens periféricos", com o Prof. Dr. Allan Ribeiro, do Instituto Federal de São Paulo.
Outro destaque é a oficina de graffiti no Museu Histórico Municipal, que reúne artistas convidados em um processo de curadoria da artista gráfica Mari Monteiro, permitindo que o público acompanhe de perto todo o processo criativo e pictórico. O espaço permanecerá aberto à visitação, incentivando a troca de ideias, o diálogo e a aproximação entre artistas e comunidade. A programação também integra ações socioambientais, como o "Hip-Hop Verde", às 9h na Praça Professor Pablo Santos Abdala no Parque Viaduto.
A ação conta com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e terá o plantio de árvores com o objetivo de contribuir com a população local em um projeto de arborização desse espaço público e também para a compensação das emissões geradas pelo festival. Durante a ação, haverá intervenções artísticas de DJ e dança. As tradicionais batalhas de MCs acontecem em diferentes regiões de Bauru, levando o festival para as periferias e ocupando espaços públicos com temas que provocam reflexão, como "questão indígena urbana", "alimentação e periferia", "negritude e atitude" e "aquilombamento cultural", entre outras.
O encerramento, no dia 23 de maio, reúne batalhas de breaking, a grande final das batalhas de rima e os shows com o grupo De Menos Crime, OZ Guarani com Xondária MC e Marie Maresia, uma festa para fechar os trabalhos do festival com diversidade artística e cultural.
SERVIÇO
O evento é uma realização do Governo Federal, através da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Secretaria Nacional de Cultura Ministério da Cultura, Prefeitura de Bauru por meio da Secretaria Municipal de Cultura e EME-D Produção e Arte. Outras informações e a programação completa no Instagram oficial do evento: @festivalquilombogroove