08 de maio de 2026
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BRIGA DE SOCOS

Intolerância gera agressões físicas na Nações, em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Um leve acidente de trânsito nesta sexta-feira (8), envolvendo dois carros, sem gravidade alguma e que poderia ter sido resolvido após um telefonema para o seguro de um dos motoristas, resultou em cena lamentável de briga, com troca de socos, em plena quadra 50 da avenida Nações Unidas, na altura da Ceagesp, em Bauru. O episódio foi filmado e o vídeo circula amplamente nas redes sociais, mostrando que os motoristas de Bauru estão cada vez mais intolerantes.

Afinal, o que está acontecendo com o trânsito de Bauru nos últimos anos? Está piorando, certamente, segundo os próprios motoristas e especialistas no assunto.

O JC e o JCNET têm feito reportagens semanais pedindo paz no trânsito, inclusive apoiando a campanha Maio Amarelo, dedicada à conscientização para a segurança viária e à redução de acidentes de trânsito, que traz neste ano o tema: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. A campanha visa mobilizar sociedade e governo em prol de um trânsito mais seguro.

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