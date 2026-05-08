Um leve acidente de trânsito nesta sexta-feira (8), envolvendo dois carros, sem gravidade alguma e que poderia ter sido resolvido após um telefonema para o seguro de um dos motoristas, resultou em cena lamentável de briga, com troca de socos, em plena quadra 50 da avenida Nações Unidas, na altura da Ceagesp, em Bauru. O episódio foi filmado e o vídeo circula amplamente nas redes sociais, mostrando que os motoristas de Bauru estão cada vez mais intolerantes.

Afinal, o que está acontecendo com o trânsito de Bauru nos últimos anos? Está piorando, certamente, segundo os próprios motoristas e especialistas no assunto.

O JC e o JCNET têm feito reportagens semanais pedindo paz no trânsito, inclusive apoiando a campanha Maio Amarelo, dedicada à conscientização para a segurança viária e à redução de acidentes de trânsito, que traz neste ano o tema: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. A campanha visa mobilizar sociedade e governo em prol de um trânsito mais seguro.