O universo de João Guimarães Rosa não cabe no mapa. Ele se reinventa a cada leitura. Setenta anos após a publicação de Grande sertão: veredas, a Editora Mireveja revisita esse território com a palestra gratuita "Por que ler 'Grande sertão: veredas'?", na próxima quinta (14), às 20h, em Bauru. A atividade marca a programação especial do mês em homenagem à obra que também inspira o nome da editora.

O encontro será conduzido pelo jornalista e editor João Correia Filho, que compartilha sua relação com o livro e as inúmeras viagens realizadas pelo universo real e imaginário criado por Rosa. A palestra inclui ainda a exibição de imagens que ajudam a compreender o sertão rosiano. A entrada é franca, com vagas limitadas.

Dando continuidade à programação, no dia 28 de maio, a editora promove o lançamento do livro O fabuloso inventário de Brasinha - e as memórias de um grande sertão, da escritora Stella Ramos. A noite contará também com um pocket show do Duo de Varanda, formado por Stella Ramos e Rafael Cabello.