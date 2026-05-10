A comédia romântica "O Dia Seguinte" será apresentada no Teatro Municipal de Bauru no próximo dia 16, um sábado, às 20h. O espetáculo tem uma proposta leve, bem-humorada e repleta de situações inusitadas. Escrita por Regiana Antonini e livremente inspirada em um conto de Luiz Fernando Veríssimo, a peça aposta em diálogos ágeis e na identificação do público com temas universais como amor, acaso e relações humanas.

No palco, os atores André Gonçalves e Bruna Griphao interpretam Renato e Luana, dois desconhecidos que acordam juntos após a virada de ano, em um quarto que não reconhecem e sem qualquer lembrança do que aconteceu na noite anterior. A situação, que inicialmente parece apenas consequência de uma comemoração intensa de Réveillon, rapidamente se transforma em um mistério que conduz toda a narrativa.

Enquanto tentam reconstruir os acontecimentos, os personagens revelam personalidades opostas. Renato é metódico, controlador e vive o impacto recente de uma separação. Já Luana é espontânea, intensa e conduz a vida de forma mais livre. O contraste entre os dois dá ritmo à história, marcada por momentos de humor, constrangimento e reflexões inesperadas.