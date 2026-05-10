A comédia romântica "O Dia Seguinte" será apresentada no Teatro Municipal de Bauru no próximo dia 16, um sábado, às 20h. O espetáculo tem uma proposta leve, bem-humorada e repleta de situações inusitadas. Escrita por Regiana Antonini e livremente inspirada em um conto de Luiz Fernando Veríssimo, a peça aposta em diálogos ágeis e na identificação do público com temas universais como amor, acaso e relações humanas.
No palco, os atores André Gonçalves e Bruna Griphao interpretam Renato e Luana, dois desconhecidos que acordam juntos após a virada de ano, em um quarto que não reconhecem e sem qualquer lembrança do que aconteceu na noite anterior. A situação, que inicialmente parece apenas consequência de uma comemoração intensa de Réveillon, rapidamente se transforma em um mistério que conduz toda a narrativa.
Enquanto tentam reconstruir os acontecimentos, os personagens revelam personalidades opostas. Renato é metódico, controlador e vive o impacto recente de uma separação. Já Luana é espontânea, intensa e conduz a vida de forma mais livre. O contraste entre os dois dá ritmo à história, marcada por momentos de humor, constrangimento e reflexões inesperadas.
A partir de hipóteses improváveis e situações absurdas, como a possibilidade de estarem envolvidos em uma pegadinha ou até em circunstâncias mais fantasiosas, a trama se desenvolve com leveza e criatividade. Ao longo do espetáculo, o público acompanha não apenas a tentativa de solucionar o enigma da noite anterior, mas também o surgimento de uma conexão entre os personagens, construída em meio a conflitos, descobertas e afinidades inesperadas.
A peça propõe uma reflexão sobre o controle que se tenta exercer sobre a própria vida e sobre como o acaso pode interferir nos caminhos pessoais.
Ao abordar o amor de forma despretensiosa, o texto destaca as surpresas que surgem quando os planos saem do roteiro, trazendo à tona situações com as quais o público facilmente se identifica.
Com linguagem acessível e foco no entretenimento, "O Dia Seguinte" reúne elementos de comédia e romance em uma narrativa dinâmica, que valoriza a interação entre os personagens e a construção gradual da história.
A montagem chega a Bauru como parte de sua circulação e promete atrair espectadores interessados em uma experiência teatral leve, atual e próxima do cotidiano.
SERVIÇO
Os ingressos físicos podem ser adquiridos no Flipper Lanches. Já as vendas online estão disponíveis pelo link: www.fastingressos.com.br/odiaseguinte