Com uma programação musical voltada para todos os públicos, o Festival Agito na Praia leva à Prainha, cartão-postal do município, quatro shows para animar o domingo (10) dos moradores e também de toda a região. O evento é totalmente gratuito e acontece por meio do programa Difusão CultSP, uma realização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com execução da Associação Amigos da Arte.

Com apresentação de Giba Belluzzo, diretor do Sistema Belluzzo de Comunicação, o festival tem início às 15h. Com o objetivo de mesclar artistas locais com bandas regionais, o evento traz, respectivamente, as seguintes atrações: MC Petrilli, Os Patrões, Ed Cézar e Ary e, para encerrar, o pagode do Grupo Velha Guarda.

"Sempre optamos por valorizar e incentivar os artistas da nossa cidade, mas também trazemos bandas e artistas da região para abrilhantar o evento", comenta Marcelo Furlen, diretor de Cultura e Turismo de Itapuí.