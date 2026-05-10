O bazar solidário promovido pelo Grupo Mania de Bordar arrecadou R$ 2.834,00 em prol da Apae Bauru. O valor, considerado positivo pelos organizadores, já foi depositado na conta da entidade. A ação foi realizada na última terça-feira (5), na sede da Assenag, em Bauru. O grupo, formado por senhoras que produzem peças artesanais bordadas e em crochê, comercializou itens como toalhas, panos de prato e produtos confeccionados manualmente.
Segundo o presidente da Assenag, Edvaldo Lopes Ferraz, o bazar também buscou incentivar presentes para o Dia das Mães aliados à solidariedade. Toda a renda obtida foi destinada à Apae Bauru, instituição que atua no atendimento e apoio a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.