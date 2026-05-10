O Dia das Mães, celebrado em todo segundo domingo de maio no Brasil, homenageia mulheres que ocupam papel central na formação das famílias e na educação dos filhos. A data reconhece não apenas o afeto materno, mas também os desafios enfrentados no cotidiano.

A origem da celebração remonta ao século 17, na Inglaterra. Na época, surgiu o "Mothering Day". Trabalhadores recebiam folga no quarto domingo da Quaresma para visitar suas mães.

No início do século 20, a homenagem ganhou força nos Estados Unidos. A mobilização partiu de Anna Jarvis, que organizou eventos em memória da mãe, a ativista Ann Maria Reeves Jarvis, morta em 1905. Em 1914, o presidente Woodrow Wilson oficializou a comemoração no país.