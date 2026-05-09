Agudos - Um funcionário de uma fábrica em Agudos (13 quilômetros de Bauru) foi flagrado por um agente de segurança, no final da tarde desta sexta-feira (8), quando saía da unidade com dois fardos de cerveja e uma garrafa de licor. Autuado em flagrante por furto, ele ficou preso, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

De acordo com o registro policial, o agente de segurança viu quando o funcionário, de 27 anos, encerrou o expediente na fábrica e seguiu para o estacionamento externo onde estava seu veículo com dois fardos de cerveja e a garrafa de destilado, produtos avaliados em pouco mais de R$ 100,00.

O funcionário foi detido e a Polícia Militar (PM) foi acionada. Questionado, ele admitiu o furto da garrafa de licor, mas alegou que tinha direito aos fardos de cerveja por ter trabalhado em um final de semana. Levado ao plantão policial de Bauru, foi autuado em flagrante por furto, sem direito à fiança.