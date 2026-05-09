O Noroeste venceu o Maricá por 3 a 0, neste sábado (9), no estádio Municipal João Saldanha, em Maricá, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 6.ª rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Os dois primeiros gols do Norusca foram marcados no primeiro tempo, por Pedro Felipe e Thiago Lopes. Na etapa complementar, o time de Bauru ampliou o placar com Marlyson.

A maquininha já havia vencido o time carioca no último final de semana, em Bauru, por 1 a 0, e buscava embalar de uma vez por todas na competição e também na temporada.