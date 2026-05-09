O Noroeste venceu o Maricá por 3 a 0, neste sábado (9), no estádio Municipal João Saldanha, em Maricá, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 6.ª rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
Os dois primeiros gols do Norusca foram marcados no primeiro tempo, por Pedro Felipe e Thiago Lopes. Na etapa complementar, o time de Bauru ampliou o placar com Marlyson.
A maquininha já havia vencido o time carioca no último final de semana, em Bauru, por 1 a 0, e buscava embalar de uma vez por todas na competição e também na temporada.
Com o resultado, neste momento, o Noroeste ocupa o segundo lugar do Grupo 14, que tem outros cinco times. Porém, o Velo Clube, terceiro colocado, enfrenta agora o Nova Iguaçu.
As quatro primeiras equipes avançam para a segunda fase. O Noroeste volta a campo no próximo sábado (16), às 17h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, contra o Velo Clube, em jogo válido pela 7.ª rodada do Campeonato Brasileiro.