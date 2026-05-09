Jaú - Dois ocupantes de uma motocicleta sofreram ferimentos graves, na manhã deste sábado (9), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após o veículo se envolver em um acidente e ficar "cravado" entre troncos de palmeiras em uma estrada de terra.

Segundo informações da página Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú, a colisão ocorreu às margens da estrada vicinal José Maria Verdini, que liga a cidade ao Distrito de Potunduva.

Por razões a serem esclarecidas, o condutor da motocicleta - uma Honda CG Titan - perdeu o controle da direção, bateu nas plantas e o veículo acabou ficando preso entre os troncos.