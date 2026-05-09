09 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM JAÚ

Moto fica cravada entre palmeiras e dois sofrem lesões graves

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú/Reprodução
A colisão ocorreu às margens da estrada vicinal José Maria Verdini, que liga a cidade ao Distrito de Potunduva
A colisão ocorreu às margens da estrada vicinal José Maria Verdini, que liga a cidade ao Distrito de Potunduva

Jaú - Dois ocupantes de uma motocicleta sofreram ferimentos graves, na manhã deste sábado (9), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após o veículo se envolver em um acidente e ficar "cravado" entre troncos de palmeiras em uma estrada de terra.

Segundo informações da página Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú, a colisão ocorreu às margens da estrada vicinal José Maria Verdini, que liga a cidade ao Distrito de Potunduva.

Por razões a serem esclarecidas, o condutor da motocicleta - uma Honda CG Titan - perdeu o controle da direção, bateu nas plantas e o veículo acabou ficando preso entre os troncos.

O motociclista e a passageira foram socorridos por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos graves e encaminhados à Santa Casa local.

As identidades das vítimas não foram informadas. A Polícia Militar (PM) foi acionada para o registro da ocorrência e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários