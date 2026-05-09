A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, avançou nas obras de drenagem na rua Benevenuto Tiritan. O serviço começou nesta semana, e a colocação das células de concreto já foi concluída, o que aumentará a passagem da via sobre o córrego Água da Forquilha. O serviço está sendo realizado com recursos e equipes próprios do município. A previsão é de mais 20 dias para a conclusão, podendo ter alterações conforme as condições climáticas.

As equipes iniciaram neste sábado (9) a concretagem da base das alas. Depois, vai ser feita a concretagem da parte superior, e a obra será finalizada com a reconstrução completa da via neste trecho. Durante as obras, os motoristas devem buscar rotas alternativas entre a avenida Comendador Martha e a região da Vila Santista e Vila Independência, como as ruas Massao Sakata e José Morales.