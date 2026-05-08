O futebol amador de Bauru perdeu nesta sexta-feira (8) um de seus nomes mais tradicionais na arbitragem. Morreu o ex-árbitro Elias Janeiro, conhecido como “Lia”, após enfrentar complicações causadas pelo diabetes. Lia Janeiro foi um protagonista da arbitragem amadora de Bauru e da região, especialmente entre o final dos anos 1990 e os anos 2000. Atuou como árbitro de futebol amador e varzeano em Bauru e região por pelo menos 16 anos.

Foi presidente da Comissão de Arbitragem da Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA) no início dos anos 2000. Em fevereiro de 2003, convocou árbitros para reuniões e debates sobre ética e organização da arbitragem amadora em Bauru. Além de árbitro principal, Elias Janeiro também atuou como representante de mesa e auxiliar em diversas partidas do futebol amador bauruense. Esteve envolvido na organização e escala de profissionais para os campeonatos organizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel).

Fundou, em 21 de janeiro de 2004, a Associação de Árbitros Independentes de Bauru e Região, entidade voltada à organização e suporte aos árbitros da região. Presidiu essa associação, que atuava em campeonatos municipais e regionais de futebol e futsal em cidades como Bauru, Piratininga, Pederneiras, Arealva e região de Marília. Segundo reportagens esportivas de sua época, Elias Janeiro era considerado um dos árbitros mais premiados do futebol amador de Bauru, tendo recebido diversas vezes o Troféu Ligado, o “Oscar do esporte bauruense”.