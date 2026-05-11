A décima primeira edição do Arraiá Aéreo – Inspirando Gerações será realizada nos dias 13 e 14 de junho, no Aeroclube de Bauru, com uma programação especial em comemoração aos 20 anos da Missão Centenário, que levou o astronauta e bauruense Marcos Pontes ao espaço. Considerado um dos maiores eventos aéreos civis do Brasil, o encontro deverá reunir entre 100 mil e 120 mil pessoas, além de atrações inéditas, shows aéreos, exposições tecnológicas e ações sociais.

Durante entrevista ao JCNET neste final de semana, o senador e astronauta Marcos Pontes destacou que a edição deste ano terá como temática os 20 anos da Missão Centenário, realizada em 2006, quando ele se tornou o primeiro brasileiro a viajar ao espaço. Segundo Pontes, o evento mantém a essência de “inspirar gerações”, aproximando crianças e jovens de carreiras ligadas à aviação, ciência, tecnologia e forças de segurança. “O objetivo é fazer com que a criança olhe aquilo tudo e pense que, por meio da educação, pode ser piloto, engenheiro, cientista ou qualquer profissão que desejar”, afirmou.

O Arraiá Aéreo se consolidou no calendário nacional da aviação civil e também movimenta a economia de Bauru e região. De acordo com o senador, o evento atrai visitantes de diversas cidades, impulsionando hotéis, restaurantes, comércio e serviços locais. A programação também contará com uma exposição da Agência Espacial Brasileira sobre a missão, incluindo objetos históricos levados ao espaço por Marcos Pontes, como a bola de futebol utilizada na Estação Espacial Internacional durante a Copa do Mundo de 2006. Entre as novidades deste ano está uma homenagem especial à Missão Centenário durante o jantar beneficente oficial de abertura, marcado para o dia 12 de junho, no Buffet Mantovani. Os convites são limitados e para adquirir basta acessar o site astropontes.org.br