A décima primeira edição do Arraiá Aéreo – Inspirando Gerações será realizada nos dias 13 e 14 de junho, no Aeroclube de Bauru, com uma programação especial em comemoração aos 20 anos da Missão Centenário, que levou o astronauta e bauruense Marcos Pontes ao espaço. Considerado um dos maiores eventos aéreos civis do Brasil, o encontro deverá reunir entre 100 mil e 120 mil pessoas, além de atrações inéditas, shows aéreos, exposições tecnológicas e ações sociais.
Durante entrevista ao JCNET neste final de semana, o senador e astronauta Marcos Pontes destacou que a edição deste ano terá como temática os 20 anos da Missão Centenário, realizada em 2006, quando ele se tornou o primeiro brasileiro a viajar ao espaço. Segundo Pontes, o evento mantém a essência de “inspirar gerações”, aproximando crianças e jovens de carreiras ligadas à aviação, ciência, tecnologia e forças de segurança. “O objetivo é fazer com que a criança olhe aquilo tudo e pense que, por meio da educação, pode ser piloto, engenheiro, cientista ou qualquer profissão que desejar”, afirmou.
O Arraiá Aéreo se consolidou no calendário nacional da aviação civil e também movimenta a economia de Bauru e região. De acordo com o senador, o evento atrai visitantes de diversas cidades, impulsionando hotéis, restaurantes, comércio e serviços locais. A programação também contará com uma exposição da Agência Espacial Brasileira sobre a missão, incluindo objetos históricos levados ao espaço por Marcos Pontes, como a bola de futebol utilizada na Estação Espacial Internacional durante a Copa do Mundo de 2006. Entre as novidades deste ano está uma homenagem especial à Missão Centenário durante o jantar beneficente oficial de abertura, marcado para o dia 12 de junho, no Buffet Mantovani. Os convites são limitados e para adquirir basta acessar o site astropontes.org.br
Outra novidade será a transmissão do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, no dia 13, às 19h, em dois telões gigantes instalados no evento. Durante o intervalo da partida, os organizadores prometem uma atração inédita em Bauru e região. A tradicional Esquadrilha da Fumaça está confirmada novamente nos dois dias de evento. O comandante da equipe será o bauruense major-aviador Nilson Rafael Oliveira Gasparelo. Pontes relembrou ainda a apresentação histórica realizada em 2025, quando os pilotos voaram sob condições climáticas adversas e utilizaram os faróis das aeronaves acesos durante toda a demonstração.
Além das apresentações aéreas, o Arraiá terá exposição das Forças Armadas, polícias, Corpo de Bombeiros, universidades, SESI, Senai e instituições ligadas à tecnologia e inovação. A Polícia Penal participará pela primeira vez. A programação também inclui oficinas de foguetes para crianças, planetário, exposição espacial, paraquedismo, aeromodelismo, carros antigos, demonstrações com animais, praça de alimentação típica e atrações musicais. A entrada para o evento será solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível ou ração animal. Quem preferir poderá adquirir ingresso no valor de R$ 15. Os alimentos arrecadados serão destinados a mais de 40 entidades assistenciais participantes.
Nas dez edições anteriores, o Arraiá Aéreo arrecadou mais de 450 toneladas de alimentos. A expectativa da organização é superar novamente os números em 2026. O evento será realizado no sábado (13), das 12h às 20h, e no domingo (14), das 9h às 20h. O Jornal da Cidade/JCNET e a 96 FM estão entre os parceiros do evento.