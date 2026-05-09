Um homem de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (7), no Jardim Ouro Verde, em Bauru. Com ele, a Polícia Militar apreendeu porções de cocaína, crack e maconha, além de R$ 2.281 em dinheiro. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom após denúncia de que um veículo teria entregue uma sacola com entorpecentes em uma residência abandonada na rua Professor Isac Portal Roldan, onde dois indivíduos estariam comercializando drogas.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram dois homens no quintal do imóvel manuseando dinheiro. Ao perceberem a aproximação da equipe, ambos tentaram fugir. Durante a fuga, um deles jogou a sacola e parte do dinheiro no chão, mas acabou caindo e foi detido pelos policiais. O segundo suspeito conseguiu escapar. Segundo a polícia, o indivíduo confessou informalmente a prática do tráfico e indicou que possuía mais dinheiro proveniente da venda de drogas, entregando a quantia espontaneamente à equipe. Na ação, foram apreendidos 162 porções de cocaína, 90 pedras de crack e sete porções de maconha, além de um aparelho celular e dinheiro em espécie.

Ainda conforme o registro policial, os entorpecentes foram encaminhados ao Instituto de Criminalística, que confirmou a natureza ilícita das substâncias por meio de laudo pericial. Na Central de Polícia Judiciária, o jovem negou ser proprietário das drogas. A Polícia Civil também solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.