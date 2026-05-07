Nesta quinta-feira (7), policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru apreenderam um adolescente de 16 anos suspeito de tentar matar a tiros um jovem de 24 anos em duas ocasiões distintas. Nas duas vezes, a vítima foi atingida por disparos, mas conseguiu escapar da morte.
De acordo com a Polícia Civil, o caso mais recente ocorreu no último dia 23 de abril, quando o jovem foi atingido por dois tiros - no rosto e no ombro - em uma área de mata onde funciona um ponto de venda de entorpecentes na Vila Zillo.
A investigação apontou envolvimento do adolescente de 16 anos, que foi localizado na manhã desta quinta-feira em sua residência, no Jardim Vitória, durante buscas realizadas por equipes da 3.ª DH e do Grupo de Operações Especiais (GOE).
Segundo a polícia, o adolescente tinha radiocomunicadores usados para avisar traficantes sobre a presença de equipes policiais em pontos de vendas de drogas. Ele admitiu envolvimento com o tráfico e a autoria das duas tentativas de homicídio.
Conforme a polícia, o adolescente alegou que, ao saber que o desafeto estava no ponto de venda de drogas, saiu de um disk bebidas na Vila Industrial com dois comparsas, entrou por área de mato na linha férrea e o surpreendeu com os disparos.
No dia 1 de agosto de 2025, ele já teria atirado duas vezes na vítima nas proximidades de um recinto de eventos no Jardim Ferraz. Na ocasião, o jovem foi atingido pelas costas, no tórax e no ombro, e levado à UPA Ipiranga para atendimento.
Em ambos os casos, ele se recuperou dos ferimentos. O adolescente teve a internação provisória decretada a pedido da delegacia especializada e, após decisão do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, foi levado para uma unidade da Fundação Casa.