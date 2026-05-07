Nesta quinta-feira (7), policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru apreenderam um adolescente de 16 anos suspeito de tentar matar a tiros um jovem de 24 anos em duas ocasiões distintas. Nas duas vezes, a vítima foi atingida por disparos, mas conseguiu escapar da morte.

De acordo com a Polícia Civil, o caso mais recente ocorreu no último dia 23 de abril, quando o jovem foi atingido por dois tiros - no rosto e no ombro - em uma área de mata onde funciona um ponto de venda de entorpecentes na Vila Zillo.

A investigação apontou envolvimento do adolescente de 16 anos, que foi localizado na manhã desta quinta-feira em sua residência, no Jardim Vitória, durante buscas realizadas por equipes da 3.ª DH e do Grupo de Operações Especiais (GOE).