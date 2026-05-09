09 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BAURU

Maio tem oficinas gratuitas de assemblage, escultura e literatura

da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Referência na cena de cultura urbana bauruense DJ Ding dá oficina de discotecagem no Wynara
Referência na cena de cultura urbana bauruense DJ Ding dá oficina de discotecagem no Wynara

O Wynara (lê-se "Uinará"), localizado no Jardim Bela Vista, em Bauru, apresenta sua programação de maio de 2026 com foco em quatro oficinas gratuitas, abertas à população, que percorrem linguagens artísticas distintas: assemblage, discotecagem, escultura em papel e interseção entre literatura e artes visuais.

Conduzidas por artistas com práticas pedagógicas ativas, as atividades reafirmam o compromisso do espaço com o acesso democrático à arte e à aprendizagem de técnicas criativas. Além disso, o espaço cultural independente promove o Happy Art Hour, estreia o Mercado Aberto com novo conceito e expositores e dá sequência à Mostra de Arte Wynara 2026.

A programação do mês tem início no sábado (9), com a Oficina de Assemblage, sob condução do artista visual Júnior de Sá, formado em Artes Visuais pela Faac/Unesp e um dos participantes da Mostra de Arte Wynara 2026.

Das 16h às 19h, os participantes serão convidados a explorar uma das linguagens mais instigantes da arte contemporânea: a assemblage, termo de origem francesa que designa o processo de combinar e encaixar partes distintas entre si para construir algo novo, operando na fronteira entre a colagem, o objeto e a escultura.

Na atividade, cada participante terá acesso a um acervo de materiais apresentado pelo artista e, a partir daí, desenvolverá sua própria criação. Ao final, todos levarão consigo registros fotográficos do processo criativo percorrido.

No domingo (24), reunindo duas atividades complementares, o Wynara realiza seu Domingo Literário. Das 14h às 16h acontece a troca de livros entre os visitantes do espaço, uma oportunidade também para conversar sobre leituras, autores e obras com quem partilha o mesmo gosto pela literatura.

Na sequência, das 16h às 19h, Beatriz Fortes, aluna de Artes Visuais na Faac/Unesp, conduz a Oficina "Entre palavras e imagens".

Reunindo literatura, artes visuais e música, a atividade propõe que os participantes produzam desenhos, pinturas ou outras formas de expressão em resposta a contos, poemas e música - um exercício de escuta ativa e criação sensorial, segundo Beatriz.

No sábado (30), das 16h às 19h, o DJ Ding (Aubre Idesti), referência da cultura urbana em Bauru, ministra uma concorrida Oficina de Discotecagem. O evento abordará técnicas básicas de discotecagem - criação de loops, edição e mixagem em tempo real -, utilizando controladoras digitais, tornando a linguagem acessível a quem dá os primeiros passos na arte de selecionar e mixar música.

Encerrando o mês, no domingo (31), das 16h às 19h, o artista visual Juno dos Santos conduz a Oficina "Experimentação em Esculturas de Papel". A proposta é explorar meios alternativos de escultura a partir da técnica de modelagem de bonecos em papel amassado - a mesma empregada por Juno na obra "Sentados", exposta na Mostra de Arte Wynara 2026, na qual faz parte junto a outros artistas da cidade.

Os participantes produzirão seus próprios bonecos enquanto discutem as propriedades do papel e dos materiais naturais, além de experimentar a construção de edificações com galhos como complemento à escultura.

Todas as oficinas oferecem 20 vagas, por ordem de chegada. Com exceção da oficina de discotecagem (para público acima de 16 anos de idade), as demais - de assemblage, de interseção entre literatura e de escultura em papel - são destinadas a maiores de 14 anos.

"Cada uma dessas linguagens carrega um universo de possibilidades criativas que, muitas vezes, as pessoas nunca tiveram a oportunidade de experimentar de perto. Acreditamos que o aprendizado prático, ao lado de artistas destas oficinas, em um ambiente acolhedor e sem hierarquias, é um dos caminhos mais poderosos para o conhecimento. E oferecê-las gratuitamente é uma das formas mais concretas de democratizar o acesso ao saber artístico", afirma Paulo Pino, artista plástico, fundador e diretor artístico do Wynara.

Arte em diálogo: Happy Art Hour reúne artistas

No sábado (16), das 19h às 22h, o Wynara promove mais um Happy Art Hour, encontro que propõe o diálogo direto e descontraído entre artistas e público. Nesta edição, Freitas Maria, Magali Arantes, Mah Fernandes, Júnior de Sá e Juno dos Santos falam sobre suas obras e seus processos criativos em um formato aberto, sem mediações formais.

A presença de cinco artistas que integram a Mostra de Arte Wynara 2026 é uma oportunidade a mais para o público aprofundar o contato com a exposição coletiva que reúne obras inéditas de 12 artistas bauruenses, selecionados via edital, e que segue em cartaz até 28 de junho. Com entrada gratuita, a mostra pode ser visitada de quarta a quinta-feira, das 14h às 20h; sexta-feira, das 14h às 18h; e aos sábados e domingos, das 10h às 20h.

No domingo (17), das 14h às 20h, o espaço estreia o Mercado Aberto Wynara, novo formato da Feira de Artes e Artesanias que aconteceu em três edições, desde dezembro de 2025. Com novo conceito e nome, o evento passa a contar com expositores ligados à arte autoral e à economia criativa - artistas, designers, ilustradores e artesãos com produções próprias e originais -, ampliando o leque de linguagens e o diálogo entre criação e público.

Todas as atividades do Espaço Cultural Wynara têm entrada gratuita. A direção sugere - sem caráter obrigatório - a doação de um quilo de alimentos não perecíveis que serão entregues, trimestralmente, a instituições assistenciais locais.

SERVIÇO

Local: Espaço Cultural Wynara

Endereço: Rua Marçal de Arruda Campos, 5-71, Bela Vista, Bauru.

Entrada: gratuita (sugerida a doação, não obrigatória, de um quilo de alimentos não perecíveis a serem entregues trimestralmente para instituição assistencial)

Website: www.wynara.com.br | E-mail: wynara.artes@gmail.com

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários