O Wynara (lê-se "Uinará"), localizado no Jardim Bela Vista, em Bauru, apresenta sua programação de maio de 2026 com foco em quatro oficinas gratuitas, abertas à população, que percorrem linguagens artísticas distintas: assemblage, discotecagem, escultura em papel e interseção entre literatura e artes visuais.

Conduzidas por artistas com práticas pedagógicas ativas, as atividades reafirmam o compromisso do espaço com o acesso democrático à arte e à aprendizagem de técnicas criativas. Além disso, o espaço cultural independente promove o Happy Art Hour, estreia o Mercado Aberto com novo conceito e expositores e dá sequência à Mostra de Arte Wynara 2026.

A programação do mês tem início no sábado (9), com a Oficina de Assemblage, sob condução do artista visual Júnior de Sá, formado em Artes Visuais pela Faac/Unesp e um dos participantes da Mostra de Arte Wynara 2026.