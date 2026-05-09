No contexto do IV Projeto Charrette do Unisagrado, honra-me participar, como convidado, da celebração dedicada à trajetória do arquiteto Jurandyr Bueno Filho. A ocasião oferece oportunidade singular para revisitar uma dimensão fundamental da história recente de Bauru: aquela em que arquitetura, planejamento e vida urbana se entrelaçam na construção da cidade. Nome incontornável da paisagem arquitetônica local, Jurandyr deixou marcas que ultrapassam o edifício isolado e alcançam o espaço público, a memória coletiva e a própria identidade urbana bauruense.

Nesse percurso, um momento decisivo merece destaque: sua participação no Plano Diretor de Bauru de 1967. Revisitar esse documento significa compreender o encontro entre duas histórias simultâneas — a transformação urbana do município e a formação de um profissional que se tornaria referência local. O plano não foi apenas marco técnico do planejamento municipal. Assinalou também o momento em que Jurandyr Bueno passou a afirmar-se como agente relevante da modernização urbana da cidade.

A partir dessa experiência, sua atuação ultrapassou o campo estritamente profissional e projetou-se na esfera pública, onde viria a exercer papel importante como técnico comprometido com diretrizes urbanas e administrativas voltadas ao desenvolvimento de Bauru.