Bom dia, mais um ano de eleições para deputados federal e estadual e já vejo por meio das movimentações políticas que muito provavelmente não teremos candidatos genuínos de Bauru nos representando.

Venho de uma geração das dobradinhas Sbeghen/Franciscato, Purini/Tidei, que mesmo em partidos opostos faziam e traziam tudo para nossa cidade.

Hoje o que vemos são lideranças sem expressão, alguns postulantes que não se compõe em prol da cidade e, principalmente, muitas lideranças que estão de braços dados com postulantes de cidades vizinhas e que se dizem bauruenses!