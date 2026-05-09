Bom dia, mais um ano de eleições para deputados federal e estadual e já vejo por meio das movimentações políticas que muito provavelmente não teremos candidatos genuínos de Bauru nos representando.
Venho de uma geração das dobradinhas Sbeghen/Franciscato, Purini/Tidei, que mesmo em partidos opostos faziam e traziam tudo para nossa cidade.
Hoje o que vemos são lideranças sem expressão, alguns postulantes que não se compõe em prol da cidade e, principalmente, muitas lideranças que estão de braços dados com postulantes de cidades vizinhas e que se dizem bauruenses!
Todo o ano é isso, depois das dobradinhas que disse atrás, tivemos isoladamente um ou outro na Assembleia e na Câmara, mas sem continuidade, exceto liderança isolada na Assembleia Legislativa, mas que já se aposentou.
Não estou defendendo voto nesse ou naquele, estou defendendo voto em Bauru, a cidade perde sem verbas, emendas e etc e se troca por migalhas prometidas e alinhadas pelos paraquedistas, sem contar os votos dos que nem na cidade colocam os pés, os tiriricas da vida.
Pensem melhor, bauruenses de verdade, pode parecer bobagem, mas talvez este ano tenhamos a oportunidade de resolver isso, ou então continuar repetindo esta novela e ficando cada vez mais para trás.
Meu voto é por Bauru.
Saudações