As redes sociais de vez em quando propiciam aos seguidores grandes debates, encontros memoráveis, algo digno de um país. A Agência AT IPSOS, informou que em segundo lugar no ranking de ignorância sobre a realidade está o Brasil. Essas redes propiciaram um grande momento ao público ávido para ver como o circo pega fogo ou, quem sabe, por um debate cultural. Confesso que estava curioso, mas eis que senão quando naquele momento foi apresentado Nikolas Ferreira enfrentando Jair Renan Bolsonaro. Mesmo com o calor da sexta-feira, tremi na base.

Eu, como bom professor de História do Brasil, tendo lecionado nas principais escolas particulares de Bauru e região, lembrei-me da direita que já teve grandes nomes como Carlos Lacerda (entrevistei o governador em seu segundo ano de governo). Muito inteligente! Mário Henrique Simonsen, José Serra, Marco Maciel, Fernando Henrique Cardoso... Hoje não é bem assim.

Sóstenes Cavalcanti, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, Jair Bolsonaro... tem mais gente, mas não vale a pena tomar seu precioso tempo, meu querido leitor.