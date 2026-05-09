09 de maio de 2026
FEMINICÍDIO

Morre mulher atacada a facadas em Agudos

Por Priscila Medeiros | da Redação
A mulher de 48 anos atacada a facadas na noite desta sexta-feira (8), na avenida Alfredo Pauletti, no Jardim Vienense, em Agudos (a 13 quilômetros de Bauru), não resistiu aos graves ferimentos e morreu logo após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Segundo relato de testemunhas, a vítima teria sido atingida por diversos golpes pelo próprio companheiro, que foi detido pela Polícia Militar (PM) nas proximidades da avenida. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) 24 horas de Bauru, que irá investigar as circunstâncias do crime.

