A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região (Ascam) realiza, no dia 9 de maio, das 9h às 17h, mais uma edição do Bazar Crisálida, iniciativa que promove o consumo sustentável, o reaproveitamento e a geração de renda. O evento será realizado na sede da associação, Rua Rafael Pereira Martini, 13-07, Parque Júlio Nóbrega e terá roupas a partir de R$ 1, além de móveis, eletrônicos e eletrodomésticos recuperados.

O bazar é uma das ações do Projeto Crisálida, braço têxtil do Programa Reuse, e vem sendo realizado desde 2021, consolidando-se como uma alternativa sustentável e acessível para a população. A proposta é dar nova vida a peças e materiais que ainda têm utilidade, evitando o descarte precoce e estimulando práticas de economia circular.

O Programa Reuse surgiu a partir da necessidade de dar destino adequado a materiais reutilizáveis recebidos nos ecopontos, como móveis, madeira, eletrodomésticos, roupas e tecidos em boas condições. Esses itens passam por triagem e, quando possível, são consertados ou preparados para reutilização, prolongando seu ciclo de vida. Já o Projeto Crisálida atua especificamente no reaproveitamento de resíduos têxteis, promovendo capacitação, produção artesanal e valorização do trabalho manual. A iniciativa contribui para reduzir o volume de tecidos enviados aos aterros, além de fomentar a logística reversa e gerar impacto social, cultural e econômico.