A vida é aquela coisa atropelada que passa muito rápido.

Ser mãe é uma das experiências mais íntimas e transformadoras que uma mulher pode vivenciar.

Eu não diria somente pelas mudanças corporais, porque não é através do gestar corpóreo que se torna mãe, mas pela disponibilidade interna em abrir espaço para o outro que chega, podendo ser também pela gravidez.