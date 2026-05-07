A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (07) o recolhimento de produtos da Ypê com numeração final de lote 1. A medida atinge detergentes lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetantes fabricados pela Química Amparo, em Amparo (304 quilômetros de Bauru). A decisão também suspende a fabricação, a comercialização e a distribuição desses itens.
Segundo a Anvisa, a medida foi tomada após inspeção realizada na última semana em parceria com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). A ação contou com a participação do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e da Vigilância Sanitária de Amparo. Os técnicos identificaram falhas nos sistemas de garantia da qualidade, na produção e no controle de qualidade. As irregularidades comprometem as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e indicam risco sanitário, com possibilidade de contaminação microbiológica e presença indesejada de microrganismos patogênicos.
A Anvisa orienta consumidores que tenham em casa produtos citados na Resolução nº 1.834/2026 a suspender imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para orientações sobre o recolhimento. As vigilâncias sanitárias estaduais devem intensificar a fiscalização para evitar a circulação dos lotes envolvidos.
Produtos afetados (com os lotes que terminam com o múmero 1):
Lava Louças Ypê Clear Care
Lava Louças Com Enzimas Ativas Ypê
Lava Louças Ypê
Lava Louças Ypê Clear Care
Lava Louças Ypê Toque Suave
Lava-Louças Concentrado Ypê Green
Lava-Louças Ypê Clear
Lava-Louças Ypê Green
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
Lava Roupas Líquido
Tixan Ypê Cuida Das Roupas
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco E Baunilha
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
Lava Roupas Líquido Ypê Express
Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
Lava Roupas Líquido Ypê Premium
Lava Roupas Tixan Maciez
Lava Roupas Tixan Primavera
Desinfetante Bak Ypê
Desinfetante De Uso Geral Atol
Desinfetante Perfumado Atol
Desinfetante Pinho Ype
Lava Roupas Tixan Power Act