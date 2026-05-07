A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (07) o recolhimento de produtos da Ypê com numeração final de lote 1. A medida atinge detergentes lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetantes fabricados pela Química Amparo, em Amparo (304 quilômetros de Bauru). A decisão também suspende a fabricação, a comercialização e a distribuição desses itens.

Segundo a Anvisa, a medida foi tomada após inspeção realizada na última semana em parceria com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). A ação contou com a participação do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e da Vigilância Sanitária de Amparo. Os técnicos identificaram falhas nos sistemas de garantia da qualidade, na produção e no controle de qualidade. As irregularidades comprometem as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e indicam risco sanitário, com possibilidade de contaminação microbiológica e presença indesejada de microrganismos patogênicos.

A Anvisa orienta consumidores que tenham em casa produtos citados na Resolução nº 1.834/2026 a suspender imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para orientações sobre o recolhimento. As vigilâncias sanitárias estaduais devem intensificar a fiscalização para evitar a circulação dos lotes envolvidos.