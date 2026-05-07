07 de maio de 2026
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RISCO SANITÁRIO

Anvisa determina recolhimento de produtos da Ypê com lote final 1

Por Laura Reis - estágio sob supervisão | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Agência Brasil
A Anvisa orienta consumidores que tenham em casa esses produtos a suspender imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para orientações
A Anvisa orienta consumidores que tenham em casa esses produtos a suspender imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para orientações

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (07) o recolhimento de produtos da Ypê com numeração final de lote 1. A medida atinge detergentes lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetantes fabricados pela Química Amparo, em Amparo (304 quilômetros de Bauru). A decisão também suspende a fabricação, a comercialização e a distribuição desses itens.

Segundo a Anvisa, a medida foi tomada após inspeção realizada na última semana em parceria com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). A ação contou com a participação do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e da Vigilância Sanitária de Amparo. Os técnicos identificaram falhas nos sistemas de garantia da qualidade, na produção e no controle de qualidade. As irregularidades comprometem as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e indicam risco sanitário, com possibilidade de contaminação microbiológica e presença indesejada de microrganismos patogênicos.

A Anvisa orienta consumidores que tenham em casa produtos citados na Resolução nº 1.834/2026 a suspender imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para orientações sobre o recolhimento. As vigilâncias sanitárias estaduais devem intensificar a fiscalização para evitar a circulação dos lotes envolvidos.

Produtos afetados (com os lotes que terminam com o múmero 1):

Lava Louças Ypê Clear Care   
Lava Louças Com Enzimas Ativas Ypê
Lava Louças Ypê
Lava Louças Ypê Clear Care   
Lava Louças Ypê Toque Suave 
Lava-Louças Concentrado Ypê Green 
Lava-Louças Ypê Clear 
Lava-Louças Ypê Green 
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor 
Lava Roupas Líquido 
Tixan Ypê Cuida Das Roupas 
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco E Baunilha 
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green 
Lava Roupas Líquido Ypê Express   
Lava Roupas Líquido Ypê Power Act 
Lava Roupas Líquido Ypê Premium 
Lava Roupas Tixan Maciez   
Lava Roupas Tixan Primavera   
Desinfetante Bak Ypê 
Desinfetante De Uso Geral Atol 
Desinfetante Perfumado Atol   
Desinfetante Pinho Ype 
Lava Roupas Tixan Power Act 

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