No dia 21 de junho, das 8h às 17h, as eleitoras e eleitores de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru) voltarão às urnas para a escolha da nova prefeita ou prefeito e nova vice-prefeita ou vice-prefeito, que ocuparão a cadeira do Executivo até o final de 2028. Estarão aptas a votar as pessoas constantes do cadastro eleitoral em situação regular, e com domicílio eleitoral no município até 21 de janeiro deste ano.
O calendário dessa eleição, chamada eleição suplementar, foi aprovado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na sessão do último dia 30, por meio da resolução TRE-SP nº 684/2026. A eleição está sob responsabilidade da 95.ª Zona Eleitoral (ZE) de Pirajuí e será realizada em dois locais de votação, com 14 seções eleitorais. O eleitorado apto a votar é de mais de 4.600 pessoas.
As convenções para escolha dos candidatos e formação de coligações serão realizadas de 14 a 19 de maio. Partidos políticos, federações e coligações solicitarão ao juízo eleitoral o registro das candidaturas até as 19h do dia 22 de maio de 2026. A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de 23 de maio. A diplomação dos eleitos deve ocorrer até 24 de julho.
RELEMBRE O CASO
Em outubro de 2024, o TRE manteve decisão da primeira instância e indeferiu o registro de candidatura de Ronaldo da Silva Correa, da coligação Juntos por uma Reginópolis ainda Melhor (Pode, MDB, Republicanos), na ação nº 0600449-43.2024.6.26.0095. Ele concorreu ao pleito tendo como candidato a vice Marcos Paulo Tomaz Bernardino, e a chapa vencedora teve 1.743 votos (43,79% dos votos válidos) nas eleições.
A inelegibilidade de Ronaldo foi reconhecida em razão da condenação por fraude à cota de gênero na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) nº 0600892-33.2020.6.26.0095, em que ele teve declarada a sanção de inelegibilidade por oito anos a contar das eleições de 2020. Por votação unânime, a decisão foi mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em outubro de 2025. A ação transitou em julgado em 16 de março. Desde janeiro de 2025, a cidade é comandada pelo prefeito interino Jefferson Augusto Rodrigues Buava (PL), o Jefinho Barbeiro.