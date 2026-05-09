A partir da próxima segunda-feira (11), a Prefeitura da Estância Turística de Jaú (47 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), oferecerá acolhimento a pessoas em situação de rua, incluindo seus pets, durante as noites mais frias, em um ambiente seguro e protegido.

O abrigo funcionará no Centro POP - Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, na rua Eduardo Bertachini, 115, Jardim Rosa Branca, de segunda a domingo, das 17h às 7h. De acordo com a administração, serão disponibilizados cama, banho quente, cobertores, kit de higiene, jantar e café da manhã.