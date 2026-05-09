Macatuba (46 quilômetros de Bauru) segue avançando com planejamento. Um importante passo para o futuro da cidade foi conquistado no final de abril, durante reunião plenária do Comitê da Bacia do Tietê-Jacaré em Jaú, onde foi aprovado investimento de R$ 2,3 milhões para a Estação de Tratamento de Esgoto.
Os recursos, provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), serão destinados à primeira etapa das reformas, com foco na ampliação da capacidade e na melhoria da qualidade do tratamento de esgoto.
O avanço é resultado de um trabalho técnico contínuo iniciado em 2022 com a realização do diagnóstico da situação. Entre 2024 e 2025, foi elaborado o projeto executivo, que agora permite a conquista dos recursos necessários para o início das intervenções.
"Esse é um passo fundamental para garantir mais qualidade de vida à nossa população e preparar Macatuba para um crescimento sustentável, com responsabilidade ambiental e planejamento", afirma o prefeito Anderson Ferreira.
A melhoria do sistema de tratamento de esgoto é considerada estratégica pelo chefe do Executivo para o desenvolvimento da cidade, com reflexos diretos na saúde pública, na preservação ambiental e na qualidade de vida da população.