A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) ampliou o número de exames de ressonância magnética realizados no município, com possibilidade de alcançar aproximadamente 1.400 exames contratados neste ano, conforme a abertura de novas vagas pela clínica parceira. De acordo com o Executivo, a iniciativa integra as ações da Secretaria de Saúde para reduzir o tempo de espera por exames.

Por meio de parceria com uma clínica do município, os atendimentos vêm sendo realizados inclusive aos finais de semana. "A ampliação dos exames faz parte de um conjunto de ações para reduzir o tempo de espera e garantir que os pacientes tenham acesso ao diagnóstico com maior agilidade, dentro das possibilidades do município", afirma o secretário de Saúde, Murilo Pavanello.

A Secretaria de Saúde alerta que a Central de Regulação tem encontrado dificuldade para entrar em contato com parte dos pacientes que aguardam na fila de espera. A orientação é para que os pacientes salvem em seus telefones o número da Central de Regulação, que é o (14) 3269-8200, fiquem atentos às ligações e mantenham dados cadastrais atualizados junto à unidade de saúde de referência.