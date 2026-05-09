Depois de vencer a primeira partida na Série D do Campeonato Brasileiro diante do Maricá, por 1 a 0, no último fim de semana, em Bauru, o Noroeste busca agora embalar de uma vez por todas não só nesta competição, mas na temporada 2026. O time enfrenta novamente a mesma equipe neste sábado (9), às 17h, pela 6.ª rodada da primeira fase. A partida será no Estádio João Saldanha, na cidade de Maricá (RJ), região metropolitana do Rio de Janeiro. A delegação pegou a estrada na quinta-feira (7) até Campinas, onde pegou avião para a cidade fluminense.

A equipe bauruense está na quinta colocação do Grupo 14, que tem seis times. Os quatro primeiros avançam à segunda fase. Restando este primeiro duelo do returno e depois mais quatro jogos, o Alvirrubro entrará em campo com 5 pontos, frutos de dois empates, uma vitória e duas derrotas. Trata-se de um duelo fundamental, já que o Maricá está na 4.ª posição, com 7 pontos.

O técnico Henrique Barcellos e o auxiliar Vaguinho tiveram como reforço nos treinos o retorno do atacante Caio Mancha, que se reapresentou à equipe após empréstimo ao Votuporanguense, semifinalista da Série A2 do Paulista. Já o volante Tauã Antunes recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo. O meio-campista Denner também não vai jogar porque saiu machucado no último duelo. A semana foi de muitos treinos para ajustar o time. O meia Bruno Lopes e o atacante Léo Ceará, recém-contratados, já estrearam e buscam alcançar a melhor forma física durante a competição, assim como o lateral-direito Yuri Ferraz, que perdeu espaço no time para Pacheco. Outro que busca provar bom futebol desde o Paulistão, e tem sido vaiado no estádio pelos torcedores, é o camisa 10 Thiago Lopes. Os torcedores poderão acompanhar a partida pelo rádio, nas transmissões da 94FM, Auriverde, Jornada Esportiva (YouTube) e 87FM Bauru.