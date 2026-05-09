A Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) realiza, entre abril e maio, mais uma edição da campanha nacional de conscientização sobre a pressão alta. Com o tema "Controlando Juntos a Hipertensão", a ação integra atividades em conjunto ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, celebrado em 26 de abril, e ao Dia Mundial da Hipertensão, em 17 de maio. A iniciativa passa por Bauru, com atividades programadas para estes dias 11 e 12, no câmpus da Unesp, na avenida Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01. No dia 11, o atendimento será das 9h às 16h, e no dia 12, das 17h às 21h.

O objetivo da campanha é orientar a população sobre a prevenção, detecção e controle da hipertensão arterial, além de reforçar a importância da medição regular da pressão como forma de avaliar a saúde cardiovascular. Durante a ação, serão oferecidos serviços gratuitos como aferição da pressão arterial, orientações nutricionais, recomendações sobre prática de atividade física, controle do estresse e uso adequado de medicamentos.

De acordo com a SBH, a hipertensão arterial, conhecida também como pressão alta, afeta cerca de 3 em cada 10 brasileiros adultos e é um dos principais fatores de risco para infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e doença renal. Por ser, na maioria dos casos, silenciosa e sem sintomas aparentes, a hipertensão pode evoluir de forma perigosa quando não diagnosticada e tratada corretamente. A campanha reforça, portanto, a importância do diagnóstico precoce e da adoção de hábitos saudáveis para evitar complicações e melhorar a qualidade de vida da população.