O Consórcio Luz de Bauru, vencedor da licitação da concessão da gestão e demais serviços de iluminação pública por 25 anos, vai iniciar a troca das obsoletas lâmpadas de mercúrio a partir de julho próximo, antecipando o cronograma previsto em contrato. A infornação é do coordenador do consórcio vencedor, Márcio Pinto. O contrato é liderado pela Zopone Engenharia.

Conforme o executivo, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) solicitou antecipação da fase de instalação. "O contrato estabelece 90 dias para o início dessas ações operacionais, portanto setembro. Mas a prefeita cobra que as lâmpadas LED cheguem antes. Está em curso a "Fase 0" da concessão, que se estende até o dia 29 de junho. Nesse período, a concessionária vai estruturar equipes e cadastrar os pontos de iluminação de vias e espaços públicos da cidade. Em média, estão sendo mapeados por georreferenciamento cerca de mil pontos por dia. Em julho vamos iniciar a substituição dos pontos por LED. O Município vai indicar os bairros da sequência onde deseja que as trocas sejam feitas. Em 18 meses temos de ter 100% LED em Bauru", conta.

O contrato de 25 anos, ao valor total de R$ 511 milhões, foi assinado ao custo de R$ 1,554 milhão mensal para a contraprestação à concessionária. Mas ela só atinge este recebimento quando cumprir todo o ctonograma. O custeio é realizado com a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP).