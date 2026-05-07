Sem chuvas volumosas há uma semana, com o tempo quente e seco, cuja umidade do ar já caiu para 67%, os moradores de Bauru e região podem contar com o retorno das precipitações no final de semana, inclusive com queda brusca das temperaturas na noite de domingo (10), Dia das Mães, devido à previsão de uma nova frente fria somada a uma massa de ar de origem polar. Os dados são do Centro de Meteorologia (IPMet) de Bauru.

Nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8), segundo o IPMet, ainda não há previsão de chuva e os dias seguirão quentes. Na sexta, é quando esta frente fria, ainda sozinha, se aproxima do Estado de São Paulo, causando nebulosidade. No sábado (9), de acordo com o instituto, o tempo ficará instável no Estado de São Paulo, com pequenas chances de chover na Cidade Sem Limites.

Já no domingo, a frente fria passa a deslocar-se em direção ao Rio de Janeiro, mas mantém, em sua passagem, a condição de instabilidade, com áreas de chuvas isoladas, algumas ocasionalmente fortes, inclusive podendo ocorrer em Bauru e região. Estará associada a ela, no domingo, a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, podendo ocorrer acentuado declínio das temperaturas a partir da noite e madrugada, mantendo a condição de frio durante parte da semana.