07 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
MASSA DE AR POLAR

Bauru deve ter chuva e retorno do frio; veja previsão

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Radar IPMet
Frente fria, no Sul do País, se aproximando do Estado de São Paulo
Frente fria, no Sul do País, se aproximando do Estado de São Paulo

Sem chuvas volumosas há uma semana, com o tempo quente e seco, cuja umidade do ar já caiu para 67%, os moradores de Bauru e região podem contar com o retorno das precipitações no final de semana, inclusive com queda brusca das temperaturas na noite de domingo (10), Dia das Mães, devido à previsão de uma nova frente fria somada a uma massa de ar de origem polar. Os dados são do Centro de Meteorologia (IPMet) de Bauru.

Nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8), segundo o IPMet, ainda não há previsão de chuva e os dias seguirão quentes. Na sexta, é quando esta frente fria, ainda sozinha, se aproxima do Estado de São Paulo, causando nebulosidade. No sábado (9), de acordo com o instituto, o tempo ficará instável no Estado de São Paulo, com pequenas chances de chover na Cidade Sem Limites.

Já no domingo, a frente fria passa a deslocar-se em direção ao Rio de Janeiro, mas mantém, em sua passagem, a condição de instabilidade, com áreas de chuvas isoladas, algumas ocasionalmente fortes, inclusive podendo ocorrer em Bauru e região. Estará associada a ela, no domingo, a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, podendo ocorrer acentuado declínio das temperaturas a partir da noite e madrugada, mantendo a condição de frio durante parte da semana.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários