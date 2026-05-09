O Programa 'Amigo Caramelo' foi criado para melhorar as ações da causa animal e ampliar as castrações em Bauru, permitindo um melhor controle da população de cães e gatos do município. Ao todo, serão realizadas até 4.000 consultas e 3.000 castrações, sendo 2.000 castrações em cães e outras 1.000 castrações em gatos, tanto machos quanto fêmeas.

O Programa 'Amigo Caramelo' terá outras etapas para a castração de animais. A prefeitura vai informar quando o cadastro para as novas etapas for aberto para a população. No cadastro, a pessoa deve colocar as informações pessoais, como nome, endereço, telefone para contato, e-mail, documentos e também as informações e uma foto do animal ou dos animais, considerando o limite de até cinco animais por tutor. Ainda no cadastro, será colocada a data e horário do atendimento, e a concordância com os termos do programa de castração. Para participar, é obrigatório que o tutor do animal seja morador de Bauru.

A primeira etapa foi realizada em setembro do ano passado, no Parque Vitória Régia. A segunda etapa foi realizada em outubro, no Centro de Esportes Unificados, o CEU das Artes. Já a terceira etapa foi entre o final de outubro e novembro, no Recinto Mello Moraes, e a quarta etapa foi em dezembro, no Recinto Mello Moraes. A quinta etapa foi em janeiro, no Nova Esperança, e a sexta etapa foi em abril, na Vila São Paulo. Além destas, uma etapa foi realizada em dezembro no Distrito de Tibiriçá.

Uma empresa foi contratada para realizar o serviço, por licitação, usando um veículo que já pertence ao município como clínica para as consultas, enquanto a própria empresa fornece a unidade móvel onde acontecem as castrações dos cães e gatos. O valor do contrato é de R$ 1.077.500,00, com R$ 751.659,00 de recursos próprios do município, e R$ 325.841,00 de emenda parlamentar do ex-deputado federal Rodrigo Agostinho, com validade de um ano.

As castrações com o Castramóvel no Programa 'Amigo Caramelo' complementam o serviço já realizado na Semab, em que clínicas veterinárias particulares são contratadas, também por licitação, para a castração de cães e gatos de pessoas em situação de vulnerabilidade social, dentro do Programa de Controle Ético da População Canina e Felina do Município, que foi ampliado no primeiro governo da prefeita Suéllen Rosim.

'Adote um Amigo' com cães e gatos adultos e filhotes