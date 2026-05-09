Pré-candidato?
Enquanto a eleição para presidente, governador, senadores e deputados de 4 de outubro não chega, nos corredores da Câmara Municipal de Bauru já se discute a sucessão da Mesa Diretora da Casa, hoje sob o comando de Markinho Souza (MDB). A vereadora Estela Almagro (PT) elogiou a passagem do colega Cabo Helinho (PL) na presidência da Câmara. Ele substituiu o presidente durante três semanas. Helinho retribuiu o elogio e destacou que assumiu a responsabilidade de substituir Markinho no cargo com "muito amor"....
Nome cogitado
Outro nome que se comenta nos bastidores do Legislativo bauruense é o de Miltinho Sardin (PSD), que seria o preferido do Palácio das Cerejeiras, por sua postura sempre alinhada ao governo municipal e pela discrição. Mas o líder do governo na Casa, Sandro Bussola (MDB), está no páreo. Ele já presidiu a Câmara e tem muita experiência na função.
Maio Amarelo
Na última sessão da Câmara, segunda-feira passada, Helinho comentou sobre a Campanha Maio Amarelo, que é uma iniciativa internacional voltada à conscientização para reduzir acidentes de trânsito. De acordo com uma reportagem publicada pelo Jornal da Cidade, Bauru registrou 516 acidentes de trânsito em área urbana no primeiro trimestre de 2026, que causaram 8 óbitos.
Café com Política
A vereadora e pré-candidata a deputada estadual Estela Almagro fez duras críticas à administração da prefeita Suéllen Rosim (PSD) durante entrevista ao Café com Política desta sexta-feira (8), apontando falhas em licitações, planejamento administrativo e condução de contratos públicos em Bauru.
Material e uniforme
Para ficar no mais recente dos assuntos, Estela afirmou que a prefeitura falhou no planejamento da compra de materiais e uniformes escolares. Segundo ela, alunos iniciaram o ano letivo sem itens básicos como cadernos, lápis e livros, enquanto uniformes de verão deverão chegar apenas no inverno.
sem planejamento
A vereadora atribuiu os problemas à "falta de humildade e bom senso" da gestão municipal, afirmando que houve falhas desde a transição de governo em 2021. Estela disse que não há "harmonia" na Secretaria de Educação e classificou como equivocada a escolha de um arquiteto para comandar a pasta. Para ver a entrevista na íntegra, acesse o JCNET. No alto da página, clique em Cidade 360 e corra até o início do Café com Política.