Enquanto a eleição para presidente, governador, senadores e deputados de 4 de outubro não chega, nos corredores da Câmara Municipal de Bauru já se discute a sucessão da Mesa Diretora da Casa, hoje sob o comando de Markinho Souza (MDB). A vereadora Estela Almagro (PT) elogiou a passagem do colega Cabo Helinho (PL) na presidência da Câmara. Ele substituiu o presidente durante três semanas. Helinho retribuiu o elogio e destacou que assumiu a responsabilidade de substituir Markinho no cargo com "muito amor"....

Outro nome que se comenta nos bastidores do Legislativo bauruense é o de Miltinho Sardin (PSD), que seria o preferido do Palácio das Cerejeiras, por sua postura sempre alinhada ao governo municipal e pela discrição. Mas o líder do governo na Casa, Sandro Bussola (MDB), está no páreo. Ele já presidiu a Câmara e tem muita experiência na função.

Maio Amarelo

Na última sessão da Câmara, segunda-feira passada, Helinho comentou sobre a Campanha Maio Amarelo, que é uma iniciativa internacional voltada à conscientização para reduzir acidentes de trânsito. De acordo com uma reportagem publicada pelo Jornal da Cidade, Bauru registrou 516 acidentes de trânsito em área urbana no primeiro trimestre de 2026, que causaram 8 óbitos.