Bom tratamento de canal é aquele que o material obturador usado se adapte e interaja com suas paredes, fechando todos os espaços. As paredes devem ser preparadas por substâncias irrigadoras, desinfetantes e bioativas para limpar e regularizá-las. No entanto, em 10% a 50% da superfície do canal, pode se não ter acesso às paredes principalmente, em canais ovais e canais achatados.

A superfície interna do dente, ou canal, tem paredes muito irregulares. Se tirar a polpa, o tecido mole, e deixar só a parte mineralizada, a superfície interna do canal tem numerosas estruturas esféricas mineralizadas parcialmente ou totalmente aderidas, e até soltas.

As células da polpa chamadas odontoblastos depositam um gel colagênico conhecido como matriz dentinária não mineralizada como uma camada de 10 a 30 micrometro. Nesta camada, também nominada de pré-dentina, estas mesmas células jogam enzimas que atraem e criam condições para os sais minerais se depositarem concentricamente um em torno do outro, formando estruturas esféricas que recebem o nome de “calcosferitos”. Eles aumentam de tamanho e uma se encontra com a outra, unindo-se e formando a dentina como um tecido regular. Isto mesmo, a dentina é mineralizada por áreas esféricas que se unem.