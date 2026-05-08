08 de maio de 2026
EM AGUDOS

Mulher é atacada a facadas, fica em estado grave e autor é preso

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agudos - Uma mulher de 48 anos foi atacada a facadas, na noite desta sexta-feira (8), na avenida Alfredo Pauletti, no Jardim Vienense, em Agudos (13 quilômetros de Bauru). Segundo o relato de testemunhas, ela teria sido atingida por diversos golpes.

O fato ocorreu por volta das 19h30. A Polícia Militar (PM) foi acionada por pessoas que presenciaram o crime e o autor foi detido. A reportagem ainda não conseguiu apurar qual a relação entre ele e a vítima.

A mulher foi socorrida em estado gravíssimo e levada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) local. O caso está em andamento e será registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) 24 horas de Bauru.

O JCNET/Sampi acompanha a ocorrência.

