Agudos - Uma mulher de 48 anos foi atacada a facadas, na noite desta sexta-feira (8), na avenida Alfredo Pauletti, no Jardim Vienense, em Agudos (13 quilômetros de Bauru). Segundo o relato de testemunhas, ela teria sido atingida por diversos golpes.
O fato ocorreu por volta das 19h30. A Polícia Militar (PM) foi acionada por pessoas que presenciaram o crime e o autor foi detido. A reportagem ainda não conseguiu apurar qual a relação entre ele e a vítima.
A mulher foi socorrida em estado gravíssimo e levada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) local. O caso está em andamento e será registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) 24 horas de Bauru.
