Na tarde desta sexta-feira (8), equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores prendeu, em Bauru, dois procurados pela Justiça, um deles com dois mandados de prisão em aberto.

Na primeira ocorrência, um homem foi detido na região do bairro Rosa Branca após ser reconhecido pelo sistema de câmeras biométricas do “Muralha Paulista” quando conduzia seu veículo em uma via monitorada.

Com mandado de prisão em aberto por crime de trânsito, ele foi conduzido ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde ficou à disposição da Justiça. O veículo dele foi recolhido administrativamente.