08 de maio de 2026
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FORA DAS RUAS

RPM da 3.ª Cia da PM prende dois procurados pela Justiça em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Na primeira ocorrência, um homem foi detido na região do bairro Rosa Branca após ser reconhecido pelo sistema de câmeras biométricas do 'Muralha Paulista' quando dirigia seu veículo por via monitorada
Na primeira ocorrência, um homem foi detido na região do bairro Rosa Branca após ser reconhecido pelo sistema de câmeras biométricas do 'Muralha Paulista' quando dirigia seu veículo por via monitorada

Na tarde desta sexta-feira (8), equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores prendeu, em Bauru, dois procurados pela Justiça, um deles com dois mandados de prisão em aberto.

Na primeira ocorrência, um homem foi detido na região do bairro Rosa Branca após ser reconhecido pelo sistema de câmeras biométricas do “Muralha Paulista” quando conduzia seu veículo em uma via monitorada.

Com mandado de prisão em aberto por crime de trânsito, ele foi conduzido ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde ficou à disposição da Justiça. O veículo dele foi recolhido administrativamente.

Na mesma tarde, em uma nova abordagem, a RPM capturou uma mulher que tinha em seu desfavor dois mandados de prisão em aberto, por estelionato e tráfico internacional de drogas. Ela também permaneceu à disposição da Justiça.

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