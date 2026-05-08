A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que está com suas equipes de prontidão para intensificar o atendimento à população em situação de rua diante da queda nas temperaturas prevista para este final de semana. Segundo o Executivo, além do aumento no número de vagas para abrigo no Centro Pop, a abordagem nas ruas para identificar pessoas em situação de vulnerabilidade será ampliada.

A pasta afirma que já traçou um plano estratégico e emergencial para atendimento. "O objetivo das ações é garantir acolhimento, proteção e atendimento adequado às pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de frio", diz. Hoje, o município conta com 130 vagas disponíveis, entre serviços de acolhimento em casas de passagem e abrigos conveniados, que recebem recursos municipais destinados ao atendimento da população em situação de rua.

Além disso, como medida emergencial, o Centro Pop disponibilizará 15 vagas extras a partir da madrugada de sábado (9) para domingo (10), considerando a previsão de queda de temperatura. A Secretaria ressalta que o número de vagas poderá ser ampliado, conforme a necessidade identificada pelas equipes técnicas do Centro Pop, unidade de referência responsável pelo atendimento e acompanhamento da população em situação de rua no município.