O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Bauru está funcionando em novo endereço, na avenida Nações Unidas Norte, 16-100, no Parque Roosevelt. Além disso, desde o dia 4 de maio, a unidade passa a contar com uma nova diretoria.

A mudança reforça o processo de estruturação e fortalecimento das atividades da instituição no município. Desde o início de suas atividades, em julho de 2024, o Instituto funcionava provisoriamente na quadra 7 da rua Severino Lins, na Vila Aviação, em um prédio cedido pela prefeitura.

Além da mudança de sede, o IFSP também informou a alteração na sua direção-geral. Desde o último dia 4, a professora Tamyris Proença Bonilha Garnica responde pela direção do campus, assumindo a condução das atividades acadêmicas e administrativas no lugar do professor Sebastião Francelino Cruz.