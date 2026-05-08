O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Bauru está funcionando em novo endereço, na avenida Nações Unidas Norte, 16-100, no Parque Roosevelt. Além disso, desde o dia 4 de maio, a unidade passa a contar com uma nova diretoria.
A mudança reforça o processo de estruturação e fortalecimento das atividades da instituição no município. Desde o início de suas atividades, em julho de 2024, o Instituto funcionava provisoriamente na quadra 7 da rua Severino Lins, na Vila Aviação, em um prédio cedido pela prefeitura.
Além da mudança de sede, o IFSP também informou a alteração na sua direção-geral. Desde o último dia 4, a professora Tamyris Proença Bonilha Garnica responde pela direção do campus, assumindo a condução das atividades acadêmicas e administrativas no lugar do professor Sebastião Francelino Cruz.
A nova diretora ressalta que a instituição permanece à disposição para o diálogo e para o desenvolvimento de novas iniciativas em parceria com órgãos públicos e a comunidade local.
Já a comunicação da unidade foi encaminhada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon), reforçando o compromisso institucional do Instituto com a educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade, além da continuidade das parcerias desenvolvidas com o município.