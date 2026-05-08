Botucatu - Morreu nesta quinta-feira (7), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), o idoso de 87 anos socorrido em estado grave, na manhã de quarta-feira (6), após ser atingido por uma motocicleta na rua Curuzu, na região central da cidade. A informação foi divulgada pela unidade de saúde, e ainda não há detalhes sobre velório e sepultamento.
De acordo com o registro policial, Luiz Gastão Chamma estava atravessando a via quando, por razões a serem apuradas, foi atropelado pela moto, uma Honda CG 160 Fan conduzida por um homem de 31 anos.
O idoso estava acompanhado da esposa, que não foi atingida. Ele foi socorrido inconsciente por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com sangramento na região da cabeça.
Levado ao HCFMB, permaneceu internado em estado grave até esta quinta, mas acabou não resistindo. A Polícia Científica realizou perícia e as circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.