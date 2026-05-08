A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) está com novos editais de processos seletivos abertos para contratação de profissionais que irão atuar em unidades estaduais de saúde sob sua gestão na cidade de Bauru. As oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental, técnico e superior, distribuídos entre o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Bauru, Hospital Estadual de Bauru (HEB), Hospital de Base de Bauru (HBB), Maternidade Santa Isabel (MSI) e Hospital Manoel de Abreu (HMA).

Os interessados devem ficar atentos à relação de vagas por unidade. As inscrições serão recebidas entre 11 e 20 de maio, exclusivamente pelo site da Fundação (www.famesp.org.br, aba Processos Seletivos, escolher a unidade onde deseja trabalhar para conferir as vagas existentes).

As vagas contemplam diversas áreas. As oportunidades são para enfermeiro (HEB E AME); cozinheiro (HBB); técnico de enfermagem (MSI, HMA, HBB e HEB-AME Bauru); técnico de farmácia (HEB); terapeuta ocupacional (HBB); técnico de manutenção mecânica (MSI); auxiliar de enfermagem (HEB, AME-Bauru e HMA), analista de sistemas júnior- desenvolvimento (HBB).