A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) está com novos editais de processos seletivos abertos para contratação de profissionais que irão atuar em unidades estaduais de saúde sob sua gestão na cidade de Bauru. As oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental, técnico e superior, distribuídos entre o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Bauru, Hospital Estadual de Bauru (HEB), Hospital de Base de Bauru (HBB), Maternidade Santa Isabel (MSI) e Hospital Manoel de Abreu (HMA).
Os interessados devem ficar atentos à relação de vagas por unidade. As inscrições serão recebidas entre 11 e 20 de maio, exclusivamente pelo site da Fundação (www.famesp.org.br, aba Processos Seletivos, escolher a unidade onde deseja trabalhar para conferir as vagas existentes).
As vagas contemplam diversas áreas. As oportunidades são para enfermeiro (HEB E AME); cozinheiro (HBB); técnico de enfermagem (MSI, HMA, HBB e HEB-AME Bauru); técnico de farmácia (HEB); terapeuta ocupacional (HBB); técnico de manutenção mecânica (MSI); auxiliar de enfermagem (HEB, AME-Bauru e HMA), analista de sistemas júnior- desenvolvimento (HBB).
Na área médica, as oportunidades incluem nefrologista (HEB), neurologista pediátrico (HEB), reumatologista (HEB), endocrinologista pediátrico (HEB), urologista (AME), pneumologista pediátrico (AME), cirurgião pediátrico (AME), neurologista pediátrico (AME), proctologista (AME), pneumologista adulto (AME), pediatra (MSI) e ginecologista obstetra (MSI).
É importante observar que um mesmo cargo pode ter edital aberto para mais de um serviço da Fundação, assim como o candidato poderá atuar em outras unidades sob gestão da Famesp no município. No portal, também é possível consultar os editais completos, datas das etapas do processo, locais de prova e demais orientações.
Sobre a Famesp
A Famesp é uma fundação privada e sem fins lucrativos, com mais de 40 anos de atuação. Além de possuir sede própria em Botucatu, onde administra o Serviço de Ambulatórios Especializados de Infectologia “Domingos Alves Meira” (SAEI-DAM), mantém serviços em Itapetininga (SP), Tupã (SP) e Bauru (SP), por meio de contratos de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). A Fundação emprega mais de 6 mil trabalhadores, entre áreas assistenciais, administrativas e operacionais, atendendo uma população superior a 2 milhões de pessoas.