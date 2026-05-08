Um homem que cometeu crimes de estelionato, furto e agressão estava foragido em Bauru, circulando livremente pelas ruas da região central, até ser localizado e preso pela equipe de cavalaria do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), nesta quinta-feira (7).

Durante patrulhamento, os policiais abordaram o indivíduo em atitude suspeita. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ele possuía extensa ficha criminal, além de um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Diante dos fatos, o homem foi cientificado da ordem judicial e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde teve a prisão ratificada, permanecendo à disposição da Justiça.