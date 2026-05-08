A Polícia Militar prendeu em Promissão (a 120 quilômetros de Bauru), na região de Lins, nesta quinta-feira (7), um homem suspeito de violência doméstica após ameaçar familiares e agredir a filha, no bairro Esplanada. O que chamou a atenção das equipes policiais foi o fato de ele estar de posse de um garfo grande, do tipo utilizado em churrascos, e de uma espada samurai. A arma tem como característica ser longa e curvada, semelhante às utilizadas em filmes orientais.
Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, onde permaneceu à disposição da Justiça.