08 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
PROMISSÃO

Suspeito de agredir filha é preso com espada samurai na região

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Ele usou a espada e o garfo para ameaçar familiares, segundo a polícia

A Polícia Militar prendeu em Promissão (a 120 quilômetros de Bauru), na região de Lins, nesta quinta-feira (7), um homem suspeito de violência doméstica após ameaçar familiares e agredir a filha, no bairro Esplanada. O que chamou a atenção das equipes policiais foi o fato de ele estar de posse de um garfo grande, do tipo utilizado em churrascos, e de uma espada samurai. A arma tem como característica ser longa e curvada, semelhante às utilizadas em filmes orientais.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, onde permaneceu à disposição da Justiça.

