O vereador Jr. Lokadora (Podemos) volta a denunciar a permanência de pacientes classificados como “alta social” ocupando leitos hospitalares no município de Bauru, mesmo após aproximadamente um ano de cobranças formais junto ao Ministério Público e à Defensoria Pública. São classificados como pacientes em "Alta Social" aqueles que estão curados, mas não têm para onde ir. Segundo o parlamentar, o problema persiste sem solução efetiva, enquanto pacientes seguem internados por falta de estrutura de acolhimento social adequada. Ao mesmo tempo, há superlotação nas UPAs e mais de 70 pessoas aguardando vagas na rede hospitalar.

Lokadora aponta que hospitais não devem ser utilizados como abrigo e critica a falta de articulação entre Estado e Município para resolver a situação, que acaba mantendo pacientes em ambiente hospitalar por tempo indevido e agravando a fila por atendimento. “Mesmo após as denúncias e encaminhamentos feitos aos órgãos competentes, a realidade continua a mesma. Pessoas que precisam de acolhimento não podem permanecer em ambiente hospitalar por falta de alternativa. Hospital não é abrigo. O jogo de empurra entre Estado e Município precisa acabar, porque quem sofre é a população que espera por uma vaga, por atendimento e por dignidade.”

O mandato defende a criação de fluxos efetivos de alta social e acolhimento, com integração entre as esferas de governo, para evitar a permanência indevida de pacientes em hospitais e a sobrecarga das unidades de pronto atendimento.