Bariri - Alunos de uma escola municipal de Bariri (56 quilômetros de Bauru) denunciaram a presença de larvas na merenda servida pela unidade nesta semana. A informação foi divulgada pelo site Noticiantes Centro-Oeste Paulista, e confirmada pela reportagem. Por meio de um vídeo, o prefeito Airton Pegoraro (Avante) contou que notificou a empresa responsável pelo preparo das refeições e substituiu os produtos contaminados e a equipe de merendeiras que ofertou os alimentos impróprios para o consumo.

O fato ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Joseane Bianco. Conforme relatado pelos estudantes, as larvas foram encontradas nos pratos servidos nesta terça (5) e quarta-feira (6). Imagens que mostram as larvas nas refeições foram publicadas em redes sociais.

A Prefeitura de Bariri mantém contrato anual no valor de pouco mais de R$ 5 milhões com a empresa Sunny Alimentação e Serviços Ltda para prestação de serviços no preparo, transporte e distribuição da alimentação escolar nos locais de consumo, que inclui fornecimento de todos os gêneros alimentícios.