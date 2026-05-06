Bariri - Alunos de uma escola municipal de Bariri (56 quilômetros de Bauru) denunciaram a presença de larvas na merenda servida pela unidade nesta semana. A informação foi divulgada pelo site Noticiantes Centro-Oeste Paulista, e confirmada pela reportagem. Por meio de um vídeo, o prefeito Airton Pegoraro (Avante) contou que notificou a empresa responsável pelo preparo das refeições e substituiu os produtos contaminados e a equipe de merendeiras que ofertou os alimentos impróprios para o consumo.
O fato ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Joseane Bianco. Conforme relatado pelos estudantes, as larvas foram encontradas nos pratos servidos nesta terça (5) e quarta-feira (6). Imagens que mostram as larvas nas refeições foram publicadas em redes sociais.
A Prefeitura de Bariri mantém contrato anual no valor de pouco mais de R$ 5 milhões com a empresa Sunny Alimentação e Serviços Ltda para prestação de serviços no preparo, transporte e distribuição da alimentação escolar nos locais de consumo, que inclui fornecimento de todos os gêneros alimentícios.
Em um vídeo publicado pela administração em suas redes oficiais, o prefeito classificou o fato como "inadmissível" e disse que as larvas estavam no arroz. Segundo ele, a empresa foi notificada para dar explicações e houve uma determinação para que a equipe de merendeiras da unidade seja trocada.
Além disso, de acordo com Pegoraro, todo o lote onde o problema foi detectado terá de ser substituído. "A prefeitura preza pela qualidade da alimentação dos alunos", diz no vídeo.
"Nós temos um custo significativo para que as nossas crianças sejam alimentadas com produtos de qualidade e esse tipo de situação não pode ocorrer. Nós estamos analisando, nós estamos investigando e atitudes drásticas vão ser tomadas doa a quer doer", complementou.
Também por meio de nota, a empresa prestadora do serviço declarou que atua desde julho de 2022, não possuindo histórico de ocorrências graves relacionadas à prestação dos serviços ou à qualidade dos produtos ofertados, e definiu o episódio ocorrido na escola de Bariri como "pontual e isolado".
"Ressalta-se que tal ocorrência foi identificada de forma isolada, tanto que, por ocasião da amostra coletada rotineiramente, conforme procedimento padrão adotado, não foi identificada tal situação. A ocorrência verificada restringiu-se a uma quantidade ínfima de porções servidas, sem qualquer indício de disseminação no restante das refeições distribuídas, o que reforça o caráter pontual e isolado do evento", afirma.
"Diante do ocorrido, esta empresa adotou, imediatamente, as medidas cabíveis, procedendo ao recolhimento integral do estoque do lote de arroz existente na unidade, como medida preventiva, considerando que a inconformidade não era perceptível a olho nu nos demais produtos em estoque. Na sequência, foi solicitada a substituição imediata do produto junto ao fornecedor local, o qual também manifestou surpresa diante do ocorrido, por se tratar de fato inédito. O fornecedor, prontamente, realizou a retirada do produto anteriormente fornecido e efetuou sua substituição. O novo produto foi servido na data de hoje, em conformidade, sem qualquer registro de irregularidade ou reclamação. Cumpre destacar que o produto em questão integra lote com data de fabricação em 26/02/2026, e validade até 26/02/2027, tendo a ocorrência sido verificada exclusivamente na unidade mencionada, caracterizando-se, portanto, como evento único e isolado".
Na nota, a empresa revelou, ainda, que instaurou procedimento interno para apuração detalhada dos fatos, considerando que o produto se encontrava dentro do prazo de validade. "Por fim, a Sunny Alimentação e Serviços Ltda. reafirma seu compromisso com a transparência, a qualidade dos serviços prestados e o fiel cumprimento das obrigações assumidas, tanto perante particulares quanto junto à Administração Pública, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários".