O projeto Leão Cidadão, desenvolvido pela Instituição Toledo de Ensino (ITE), realiza neste fim de semana uma série de ações de orientação em diferentes pontos de Bauru sobre a destinação de parte do Imposto de Renda para fundos assistenciais voltados a crianças, adolescentes e idosos. Coordenada pela professora Luciana Grillo, a iniciativa integra um projeto de extensão universitária envolvendo alunos da disciplina de Direito Tributário. Após receberem formação teórica, os estudantes irão às ruas para esclarecer dúvidas da população sobre a possibilidade de destinar até 6% do imposto devido a fundos sociais, sem custos adicionais ao contribuinte.

Segundo a organização, a doação é feita diretamente na declaração do Imposto de Renda. O próprio programa da Receita Federal calcula o limite permitido para a destinação, enquanto o contribuinte define o valor que deseja doar. O montante destinado é abatido do imposto devido ou acrescido à restituição, com atualização pela taxa Selic. Além do incentivo à solidariedade e à cidadania fiscal, o projeto também busca aproximar os estudantes da realidade social em que futuramente irão atuar profissionalmente.

As ações de orientação ocorrerão nos seguintes locais:

Sexta-feira, das 17h às 19h, no Boulevard Shopping, com ponto de encontro na Cacau Show;

Sábado, às 7h45, na Casa Company, localizada na Rua Antônio Alves, 27-10;

Sábado, das 16h às 18h, no Bauru Shopping, com ponto de encontro na Starbucks;

Domingo, das 9h às 11h, na Avenida Getúlio Vargas, com ponto de encontro em frente à Polícia Federal.