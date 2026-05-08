08 de maio de 2026
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EM BAURU

Homem é levado à delegacia por desacato e posse de anabolizantes

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas/Arquivo JC
PM procurava por arma, que não foi encontrada, e o veículo foi apreendido devido ao licenciamento vencido
PM procurava por arma, que não foi encontrada, e o veículo foi apreendido devido ao licenciamento vencido

Um homem praticante de musculação, de 41 anos, que estava acompanhado da esposa, foi detido pela Polícia Militar de Bauru, na noite desta quinta-feira (7), e encaminhado ao Plantão Policial, suspeito de desacato e por estar de posse de substâncias anabolizantes para consumo pessoal, segundo ele, mas sem receita médica. O carro dele, um Gol com licenciamento vencido, foi apreendido juntamente com os medicamentos.

Segundo consta do boletim de ocorrência (BO), os policiais militares receberam denúncia de que o motorista do automóvel estaria armado. Inclusive, havia informações divulgadas à PM de que ele teria publicado imagens nas redes sociais fazendo menção de estar armado. Diante disso, ao se depararem com o carro em movimento na rua Gustavo Maciel, no Centro, fizeram acompanhamento. Em determinado momento, segundo o BO, o motorista acelerou o carro, tendo a viatura da PM continuado atrás. Na sequência, o casal parou no estacionamento de um supermercado, onde, enfim, a viatura encostou e realizou a abordagem.

O registro policial traz as versões da PM sobre o desacato, apontando que o indivíduo estava exaltado, e também a versão do condutor, que afirma que não houve desacato algum, mas sim o questionamento sobre o motivo e a forma como a abordagem foi realizada pelos agentes de segurança. Não havia nenhuma arma de fogo no carro, apenas os anabolizantes, em pequena quantidade, segundo o munícipe, para uso pessoal. Porém, ele não possuía receita médica. Estavam com ele quatro cartelas de oximetolona 50 mg, com comprimidos já consumidos, uma ampola de testosterona 250 mg e uma ampola de nandrolona 200 mg. Sobre o motivo de ter acelerado o carro antes da abordagem policial, ele disse que o veículo possui motorização turbo e que é necessário acelerar para desenvolver velocidade adequadamente. Após a elaboração do BO, ele foi liberado.

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