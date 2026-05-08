Um homem praticante de musculação, de 41 anos, que estava acompanhado da esposa, foi detido pela Polícia Militar de Bauru, na noite desta quinta-feira (7), e encaminhado ao Plantão Policial, suspeito de desacato e por estar de posse de substâncias anabolizantes para consumo pessoal, segundo ele, mas sem receita médica. O carro dele, um Gol com licenciamento vencido, foi apreendido juntamente com os medicamentos.

Segundo consta do boletim de ocorrência (BO), os policiais militares receberam denúncia de que o motorista do automóvel estaria armado. Inclusive, havia informações divulgadas à PM de que ele teria publicado imagens nas redes sociais fazendo menção de estar armado. Diante disso, ao se depararem com o carro em movimento na rua Gustavo Maciel, no Centro, fizeram acompanhamento. Em determinado momento, segundo o BO, o motorista acelerou o carro, tendo a viatura da PM continuado atrás. Na sequência, o casal parou no estacionamento de um supermercado, onde, enfim, a viatura encostou e realizou a abordagem.

O registro policial traz as versões da PM sobre o desacato, apontando que o indivíduo estava exaltado, e também a versão do condutor, que afirma que não houve desacato algum, mas sim o questionamento sobre o motivo e a forma como a abordagem foi realizada pelos agentes de segurança. Não havia nenhuma arma de fogo no carro, apenas os anabolizantes, em pequena quantidade, segundo o munícipe, para uso pessoal. Porém, ele não possuía receita médica. Estavam com ele quatro cartelas de oximetolona 50 mg, com comprimidos já consumidos, uma ampola de testosterona 250 mg e uma ampola de nandrolona 200 mg. Sobre o motivo de ter acelerado o carro antes da abordagem policial, ele disse que o veículo possui motorização turbo e que é necessário acelerar para desenvolver velocidade adequadamente. Após a elaboração do BO, ele foi liberado.