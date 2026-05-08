Uma operação integrada entre o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP) resultou em apreensão e prejuízo ao tráfico de drogas na região de Bauru em mais de R$ 7 milhões, na noite da última terça-feira (6), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Cafelândia (83 quilometros de Bauru).

A abordagem ocorreu por volta das 23h15, no km 420 da rodovia, durante a Operação Impacto, realizada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv). Os policiais interceptaram uma carreta e, durante vistoria na cabine do veículo, encontraram 128 tabletes de entorpecentes.

Segundo a corporação, foram apreendidos 5,3 quilos de cloridrato de cocaína e mais 130 quilos de pasta base de cocaína, a versão mais pura e de alto valor deste entorpecente. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, onde a ocorrência foi registrada. De acordo com a polícia, o suspeito não possuía antecedentes criminais.