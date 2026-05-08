Furtaram pela terceira vez, em 30 dias, plantas ornamentais situadas no Calçadão da Batista de Carvalho, recém-reformado, no Centro de Bauru. O fato mais recente aconteceu nesta quinta-feira (7), quando dois homens foram flagrados por câmeras de segurança de lojas removendo completamente uma muda para levarem embora. Entre comerciantes e pedestres, fica o questionamento: por qual motivo? Seria um presente para as mães? É crime! (veja abaixo).

Conforme o JCNET noticiou, outros episódios ocorreram em abril. Um deles foi no dia 16, quando uma mulher arrancou uma muda em pleno dia e também a levou para casa. Já no dia 13, à noite, o local foi alvo de depredação, o que causou ainda mais revolta nas redes sociais, após outra câmera de segurança flagrar uma mulher arrancando diversas mudas, como se estivesse em um estado de fúria, e jogando todas no chão.

A Secretaria de Infraestrutura tem ciência deste ocorridos no Calçadão e lamenta o que considera como ato de depredação. Administração Municipal orienta a empresa responsável pela obra de revitalização do Calçadão a registrar Boletim de Ocorrência (BO), para que o caso seja apurado pelas autoridades competentes e a autora identificada. A prefeitura ressalta que os danos estão sendo levantados e que a reposição das plantas será realizada, a fim de garantir a manutenção do paisagismo e a qualidade do espaço público para a população.