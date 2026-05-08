08 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRÊS EM 30 DIAS

Calçadão de Bauru tem 3.º flagrante de planta furtada; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Dessa vez, foram dois homens que removeram completamente uma muda para levar embora
Dessa vez, foram dois homens que removeram completamente uma muda para levar embora

Furtaram pela terceira vez, em 30 dias, plantas ornamentais situadas no Calçadão da Batista de Carvalho, recém-reformado, no Centro de Bauru. O fato mais recente aconteceu nesta quinta-feira (7), quando dois homens foram flagrados por câmeras de segurança de lojas removendo completamente uma muda para levarem embora. Entre comerciantes e pedestres, fica o questionamento: por qual motivo? Seria um presente para as mães? É crime! (veja abaixo).

Conforme o JCNET noticiou, outros episódios ocorreram em abril. Um deles foi no dia 16, quando uma mulher arrancou uma muda em pleno dia e também a levou para casa. Já no dia 13, à noite, o local foi alvo de depredação, o que causou ainda mais revolta nas redes sociais, após outra câmera de segurança flagrar uma mulher arrancando diversas mudas, como se estivesse em um estado de fúria, e jogando todas no chão.

A Secretaria de Infraestrutura tem ciência deste ocorridos no Calçadão e lamenta o que considera como ato de depredação. Administração Municipal orienta a empresa responsável pela obra de revitalização do Calçadão a registrar Boletim de Ocorrência (BO), para que o caso seja apurado pelas autoridades competentes e a autora identificada. A prefeitura ressalta que os danos estão sendo levantados e que a reposição das plantas será realizada, a fim de garantir a manutenção do paisagismo e a qualidade do espaço público para a população.

O QUE DIZ A LEI

A depredação ou vandalismo em espaço público é punida pelo artigo 163 do Código Penal Brasileiro. Quando a destruição, inutilização ou deterioração ocorre contra patrimônio da União, estados, municípios ou concessionárias de serviços públicos, o ato é classificado como dano qualificado, conforme o parágrafo único, inciso III, do mesmo artigo. A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários