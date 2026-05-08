Bauru recebe neste domingo (10) a segunda edição de aniversário do Red Skywalker Sessions, evento gratuito que marca uma década do Red Skywalker Sounds, o primeiro Sound System da cidade. A programação começa às 16h na Pista de Skate do Mary Dota (Rua Ruth Rodrigues, quadra 1) e promete reunir música, cultura urbana e economia criativa em um encontro aberto ao público de todas as idades.

A celebração dos dez anos já havia sido iniciada em abril, com uma primeira edição de aniversário realizada no Bauru Skate Park. A edição de domingo dá sequência a essa série comemorativa, consolidando o Red Skywalker Sessions como pioneiro na valorização da cultura reggae em Bauru e região.

Criado em 2016 pelo cantor e produtor Jah Nilo, o Red Skywalker Sounds nasceu de forma independente. Inspirado na tradição dos bailes de rua jamaicanos, o projeto utiliza o Sound System, “paredão” construído artesanalmente por caixas de som, amplificadores e toca-discos. Construído inteiramente por Jah Nilo, o soundsystem é um dos símbolos mais importantes da cultura do reggae jamaicano desde os anos 40.