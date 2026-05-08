Bauru recebe neste domingo (10) a segunda edição de aniversário do Red Skywalker Sessions, evento gratuito que marca uma década do Red Skywalker Sounds, o primeiro Sound System da cidade. A programação começa às 16h na Pista de Skate do Mary Dota (Rua Ruth Rodrigues, quadra 1) e promete reunir música, cultura urbana e economia criativa em um encontro aberto ao público de todas as idades.
A celebração dos dez anos já havia sido iniciada em abril, com uma primeira edição de aniversário realizada no Bauru Skate Park. A edição de domingo dá sequência a essa série comemorativa, consolidando o Red Skywalker Sessions como pioneiro na valorização da cultura reggae em Bauru e região.
Criado em 2016 pelo cantor e produtor Jah Nilo, o Red Skywalker Sounds nasceu de forma independente. Inspirado na tradição dos bailes de rua jamaicanos, o projeto utiliza o Sound System, “paredão” construído artesanalmente por caixas de som, amplificadores e toca-discos. Construído inteiramente por Jah Nilo, o soundsystem é um dos símbolos mais importantes da cultura do reggae jamaicano desde os anos 40.
Adepto da cultura Rastafari, o produtor bauruense utiliza o Red Skywalker Sounds como plataforma para gravações e produções coletivas com artistas independentes da região. Para Jah Nilo, os dez anos do Red Skywalker Sounds representam uma filosofia de vida. Com a produtora em funcionamento desde 2005 e colaborações com nomes do reggae jamaicano britânico, como Danny Red, o músico segue fiel à missão que sempre norteou seu trabalho. "Busco fortalecer o movimento do reggae nacional e difundir os princípios fundamentais da cultura rastafari", afirma Jah Nilo.
Em uma década de trajetória, foram realizadas inúmeras edições e encontros, como o Red Skywalker Sessions e o Arraiá Sounds. A maior parte das ações foi viabilizada de forma independente, e com o passar dos anos, já contou com três edições financiadas por fomentos municipais. Em 2026, integra o Edital de Seleção de Festivais do PNAB 2024, ampliando seu alcance e estrutura.
Programação e atrações
A edição comemorativa reúne artistas locais, convidados da capital paulista e novos talentos selecionados por chamamento público. O palco local recebe Selecta Ovni, Marie Maresia, LÝRYCA e Manzato MC. Diretamente de São Paulo, chegam Guux e Stellaria para somar ao encontro. Além das apresentações, os artistas selecionados participaram previamente de processos formativos, como ensaios e gravações em estúdio.
Para garantir que toda a família possa aproveitar o evento, a edição conta com feirinha de artesanatos e produtores locais e espaço dedicado às crianças, com brinquedos infláveis. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos. Realização: Prefeitura Municipal de Bauru por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal. Apoio: Mutare Marketing; Red Skywalker Sounds; Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Semel e Voodoo Lounge Pub e Titta Crespos e Cachos