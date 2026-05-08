Somos bonitas e estamos cansadas. Nunca tivemos tanta autoestima alimentada por imagens e nunca estivemos tão exaustas de filtros, padrões e excessos que ditam o que vestir, comprar e ser. Há um cansaço silencioso crescendo, que não rejeita a tecnologia, mas busca escapar de sua lógica repetitiva e saturada.

Excesso de informação, comparação e estética pronta gera um desejo por respiro. Surge então um retorno ao tátil, ao humano, ao imperfeito: o retrô, o vintage, o usado com história. Não é só estética, é ruptura com o padrão. Uma moda mais sensível começa a ocupar ruas, festas e trabalhos, oferecendo abrigo contra a perfeição artificial.

Não é nostalgia, é liberdade. Um reencontro com referências de quando a vida parecia menos performática. A geração Z percebe isso: vestir-se deixa de ser sobre marcas e passa a ser sobre atitude consciente, resistência e identidade.